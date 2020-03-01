柯文哲18歲照片曝光，網友認為像《愛的迫降》演員楊慶元。（圖／摘自柯文哲臉書、yangang_fan IG）

台灣民眾黨主張「一憲二法」，柯文哲昨（2/29）日分享自己的18歲嫩照，支持投票年齡下修至18歲，並tag三位幕僚也po出自己的18歲的照片，一起支持年輕世代參政。

柯文哲在臉書表示，自己18歲的時候是一個認真的學生，那時不會想到日後會變成台北市長，反之，發現現在的年輕人不僅顯示網路世代的強大，且他們有想法、有主見、有創意，最重要的是，他們有一顆勇於挑戰的心。

如果要為台灣的政治文化帶來改變，柯文哲認為，應讓年輕人的意見被真實的反映在政治上，支持他們為台灣下一個世代的發展勇敢領航，立院也應該扛起責任，不能總是用各種理由擱置年輕世代的權益，讓修憲案功虧一簣。

柯文哲提到，2月29日四年一次，投票也是，更顯這兩件事的珍貴，呼籲大家響應「一憲二法，下修十八」，支持民眾黨修法落實18歲公民的參政權，讓投票年齡下修至18歲，並邀請大家留言分享自己18歲的照片，還可以順便證明自己是真帳號，一舉兩得，也tag柯昱安 、黃瀞瑩 、劉奕霆響應。

柯文哲18歲嫩照一PO出，馬上引起熱議，還有人說「好像愛的迫降的表治秀」，引發其他網友共鳴，表示「天啊真的超像」、「有像到」。

(中時電子報)