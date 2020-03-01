金大人文與社會學院高瑞新院長（右三）等人拜會海巡署金馬彭分署專門委員陳浩澤（左二）、第九岸巡隊參謀主任刁子敬（右二），就未來交流與合作事宜進行溝通。（金大提供）

以海洋與邊境管理專才培訓搖籃為教學目標的國立金門大學海邊系，日前由人文與社會學院高瑞新院長、海邊系馬祥祐主任領軍，與移民署、海巡署交流，就未來強化雙方教學、實習與研究合作達成多項共識。

金大是目前國內唯一設立海洋與邊境管理學系的大學院校，高瑞新、馬祥祐與新聞中心主任劉燈鐘等人陸續與移民署專門委員廖蔚蘭、國境事務隊副隊長朱世權、海巡署金馬彭分署專門委員陳浩澤及第九岸巡隊參謀主任刁子敬等主管座談，分別針對台灣海洋與邊境現況及課程、實務進行交流，未來將強化雙方教學、實習與研究合作，共同致力於海洋與邊境學術和實務能力的提升，培育更多的專業優秀人才。

高瑞新院長表示，金門位處兩岸的前沿，小三通人流與物流熱絡，牽涉複雜海洋與邊境管理相關事務，加上台灣本身海洋立國理念逐步發展，海洋與邊境管理的議題日益重要，近年來海漂垃圾、非洲豬瘟，乃至於目前的新冠肺炎疫情，在在都突顯出在全球化時代下，海洋與邊境管理的重要性。

高瑞新強調，金大針對海洋與邊境管理領域，設立海邊系和海洋事務中心，並與相關政府單位、學術機構和民間產業合作，均取得很好的成果，未來將繼續擴大和深化與各方的合作事項。

系主任馬祥祐也表示，該系在培養學生成為執法專業人員，除聘任具實務經驗者授課外，每年暑期均安排同學前往合作單位實習，協助他們提前熟悉職場運作。目前已與海巡署等單位敲定合辦今年度的海洋事務研習營活動，並舉辦相關學術研討會，以深化和提升海洋教育的內涵。

(中時 )