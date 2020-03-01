民眾在臉書分享台中茂谷柑「超級好吃，多汁又甜」，深受海外消費者肯定。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市農業局輔導東勢區農會舉辦「109年度台中市優質茂谷柑果品評鑑活動」，協助消費者採購優質茂谷柑。（盧金足攝）

台中市茂谷柑產量全國排名第一，深受消費者喜愛。（盧金足攝）

台中市茂谷柑紅到海外去！農業局輔導東勢區農會將18公噸茂谷柑封櫃啟航至新加坡，精美的包裝上，還有台中市長盧秀燕署名掛保證，台中水果最佳代言人推薦，一上架買氣強強滾，還有民眾在臉書分享「超級好吃，多汁又甜」，深受海外消費者肯定，今年預定外銷新加坡60公噸，預估可創造378萬元收益。

台中市茂谷柑栽培面積552公頃，年產量達1萬711公噸，農業局今年陸續輔導農民團體外銷中國大陸等地，2月中再輔導東勢區農會將18公噸茂谷柑封櫃啟航至新加坡，今年預定外銷新加坡60公噸，預估可創造378萬元收益。

農業局長蔡精強說，今年氣候適宜，加上農民栽培管理技術優良，茂谷柑結實纍纍且品質良好，農業局表示，台中茂谷柑種植於東勢、和平、石岡等大安溪河谷，因日夜溫差大

，風味佳、酸甜適中，在新加坡廣受消費者喜愛。

農業局指出，今年預定外銷60公噸，與新加坡廣大消費者分享最高品質的茂谷柑，市府積極輔導農民團體加強外銷，除在1月出口8.6公噸到中國大陸、香港等地，今年更接獲新加坡訂單60公噸，目前也積極與馬來西亞、印尼、汶萊、加拿大洽談中，預定外銷目標將超過500公噸。

市府將持續透過外銷穩定國內茂谷柑市場價格，預計可為農民拓展海外效益。

(中時 )