台中市茂谷柑紅到海外去！農業局輔導東勢區農會將18公噸茂谷柑封櫃啟航至新加坡，精美的包裝上，還有台中市長盧秀燕署名掛保證，台中水果最佳代言人推薦，一上架買氣強強滾，還有民眾在臉書分享「超級好吃，多汁又甜」，深受海外消費者肯定，今年預定外銷新加坡60公噸，預估可創造378萬元收益。
台中市茂谷柑栽培面積552公頃，年產量達1萬711公噸，農業局今年陸續輔導農民團體外銷中國大陸等地，2月中再輔導東勢區農會將18公噸茂谷柑封櫃啟航至新加坡，今年預定外銷新加坡60公噸，預估可創造378萬元收益。
農業局長蔡精強說，今年氣候適宜，加上農民栽培管理技術優良，茂谷柑結實纍纍且品質良好，農業局表示，台中茂谷柑種植於東勢、和平、石岡等大安溪河谷，因日夜溫差大
，風味佳、酸甜適中，在新加坡廣受消費者喜愛。
農業局指出，今年預定外銷60公噸，與新加坡廣大消費者分享最高品質的茂谷柑，市府積極輔導農民團體加強外銷，除在1月出口8.6公噸到中國大陸、香港等地，今年更接獲新加坡訂單60公噸，目前也積極與馬來西亞、印尼、汶萊、加拿大洽談中，預定外銷目標將超過500公噸。
市府將持續透過外銷穩定國內茂谷柑市場價格，預計可為農民拓展海外效益。
(中時 )
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