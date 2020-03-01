為提升殯葬品質，自今年起至2022年，台中市政府計畫逐年編列經費，汰換東海火化場的火化爐及空汙防治等設備。

市府民政局表示，2020年及2021年各編列3923萬元、2022年編列7847萬元，預計汰換8個火化爐及4套空汙防制設備。

民政局長吳世瑋指出，台中市僅東海館及大甲館有公立殯葬火化設施，其中，東海火化場設於1986年，建場快34年，共12個火化爐及6套空氣汙染防治設備，其中8個火化爐2009年設置，5套空汙設備2008年至2011年間設置，都超過使用年限。

老舊設施、建物早應汰換、裝修或擴建，但因殯葬設施具鄰避性，屢次推動興修不斷遇阻，附近居民也常反映設施老舊影響空氣品質的問題。

吳世瑋表示，考量目前台中只有兩座火化場，卻要負擔高火化需求量，為避免一次性汰換造成另一座火化場難負荷，所以規畫逐步汰換更新設備。

民政局目前規畫今年汰換1號、2號火化爐，及第一套空氣汙染防治設備；2021年汰換3、4號火化爐，及第2套空氣汙染防治設備；2022年則汰換5至8號火化爐，及第3、第4套空氣汙染防治設備。

吳世瑋說，今年度汰換作業已著手進行，火化爐已進入履約階段，空氣汙染防制設備則辦理採購作業中，至於2021年計畫已列入年度重要施政計畫先期作業。

市府強調，編列預算逐年汰換設備，生命禮儀管理處每年也舉辦「空氣汙染源定期自我檢測」，並配合環保局不定期抽測，以維持廢氣排放低於標準值，提供優質的殯葬設施，與人生最後一程的環境與尊嚴。

(中時 )