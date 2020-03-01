三義舊山線鐵道自行車，從5月起發售增班星光票。〔謝明俊攝〕

三義舊山線鐵道自行車，從5月起發售增班星光票。〔謝明俊攝〕

苗栗三義舊山線鐵道自行車自108年開始營運以來，受到民眾熱烈歡迎，許多遊客反應是一票難求，苗栗縣政府文觀局為此特別核定發售109年度星光票，從今年5月1日起至9月15日間，現有ABC路線均增開1班次，搭配桐花季及賞螢時節，歡迎遊客盡情悠遊舊山線，探索三義慢城經典小鎮。

今年推出的星光列車，A段路線搭配導覽解說，可近距離體驗魚藤坪南段橋的荒陌的美感，B路線可欣賞勝興車站站長宿舍等烏衣巷口夕陽斜的靜謐美感，C段路線可在夕陽餘暉下遠眺苗栗知名地景火炎山及被譽為神隱少女場景的內社川橋場景。隨著夏令時段日照延長，黃昏時段的第5班次，反而不至於酷熱難耐，搭配營運廠商的票券優惠，可享受苗栗縣內的慢食漫遊慢活之美。

文觀局並指出，搭乘鐵道自行車的遊客，憑票券至西湖渡假村購票入園享有250元購買苗栗縣民票的優惠(全票原票價399元) ，如果在賞螢季節，有機會探索園區內1820忘憂谷有三義藍眼淚美譽的螢火蟲。也可預約十六份人文茶館觀賞茶樹採苦茶油梓及榨苦茶油體驗(憑鐵道自行車票券平日消費九折優惠)。

文化觀光局長林彥甫表示：苗栗依山傍海，四季之間自有不同風情。舊山線沿線不僅有沿路最美麗的山林景緻、有海拔最高的火車站、有氣勢磅礡的斷橋，其工程的成就與百年來精采的歷史遭遇，皆值得遊客細細品味，尤其是桐花季節，更是一票難求，5月1日起實施的星光班，多了一個時段，可讓遊客規劃出更豐富的遊程。

加開星光列車班次：勝興站A段第5班次係17：30發車18：50返程到站；龍騰站B段係17：50發車19：15到站；龍騰站C段第5班次係17：30發車19：00到站。營運廠商修改訂票系統後，民眾即日起即可網路訂票。

(中時 )