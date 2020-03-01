民進黨不分區立委洪申翰日前接受記者專訪表示，立院最近在討論「投票權下修18歲」，但其實根本沒有人去問過年輕人真正要什麼，「因為大人只會投票，所以覺得年輕人只想投票。」

台灣民眾黨於昨晚深夜時，以黨主席柯文哲名義，在臉書專頁發布訊息，除貼出柯文哲18歲時的照片外，也表態支持一憲二法，力挺投票年齡下修至18歲。

國民黨團總召林為洲接受記者電訪表示，國民黨除了認同投票年齡下修外，也主張參政權從23歲(村里長、各級民代參選年齡)下修到20歲。

林為洲坦言，雖然支持國民黨的年輕選票最少，但投票公民權年齡下修是順應世界潮流，包括美國、加拿大等等，世界上很多國家都已下修至18歲。

林為洲說，現在的年輕人處於網路世代，所接觸到的資訊，比年長者更多更快，加上台灣少子化問題非常嚴重，也希望透過下修投票年齡，讓多更多年輕人透過參與政治的權利，提高年輕世代對國家政見的比例。

洪申翰表示，最近立院在討論公民投票權從20歲下修至18歲，看起來好像把政治年輕化，但其實年輕人要的不只是這樣子，比方說自己所了解的，還包括有社團結社的權利。

洪申翰說，在台灣，好像年輕人想要什麼，都是政治人物這些「大人們」在講，但有沒有人真正去問過年輕人到底要什麼？其實年輕人想要像大人一樣有各種的權利、承擔義務、有選擇權。但常常被侷限在框架內。

洪申翰認為，若要替年輕人著想，應該要幫助行政部門「戴上年輕人世代的眼鏡」，把年輕人的視角給放進來，改變政治，讓各項政策、法規年輕化，站在未來的角度，來重新思考政治應該怎麼運作。

(中時 )