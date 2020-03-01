國民黨主席補選即將在下週六（三月七日）登場，雖然選情受到疫情衝擊內熱外冷，但郝、江競逐的激烈程度卻完全不輸歷屆黨主席選舉。青壯派藍委透露，由於雙方陣營都預估黨員投票率可能創新低，較勁反而更激烈、還喊出「一票也不能少」。雙方陣營積極結盟挖牆角之餘，甚至連「哪陣營和吳斯懷比較好」，都已成為搶黃復興黨員票「相互說嘴」標的。

吳敦義提名軍系老將吳斯懷出任藍營不分區立委的爭議迄今仍發酵，相對於綠營對吳斯懷不假詞色，綠委也不時冷嘲熱諷、明酸暗酸都來，即使藍營內部對於如何看待該項提名，該不該力挺吳斯懷，直到立院開議、吳已確定是立委，藍營內也看法不一。但現實比人強，為了搶黃復興選票，原本對吳斯懷有微詞、批評他不顧全大局主動放棄立委提名的藍營青壯派，最近不是矢口不提吳斯懷，就是極力對吳示好，見到吳斯懷還會親切打招呼「請多多支持」。

雖然郝、江雙方陣營都想搶軍系選票，黨內青壯派也很少再碰吳斯懷提名爭議的往事，極力修補與黃復興黨部因此結下的心結。但問題是，吳斯懷在立院本會期，終究未能如願進入立院國防委員會，也傳出黃復興內部有人不滿黨團處置方式「難道真怕綠委放話給吳難看」，暗酸黨內青壯派怯戰「說一套做一套」。

更弔詭的是，因為立場丕變，傳出藍營青壯派內也有人對於自家人「前倨後恭」、遇到選票就轉彎的作法也不齒，醞釀在黨主席補選中保持中立，要黨員自己看著辦，隨後也傳出各地軍系黨部力挺的黨主席候選人不一致。黃復興搶票大戰究竟鹿死誰手，目前還很難說。

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(中時電子報)