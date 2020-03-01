中部易塞路段。（高公局提供）

國5號北向宜蘭到坪林。（圖取自高速公路1968）

今天是228連假最後一天，也是北上車潮最塞的一天，高公局預測，國道有9處地雷區，主要集中在北向，其中，國5北向頭城至坪林段，從上午9時就開始塞，恐塞到深夜10時，行車時間約需平日的7倍。

高公局預估，今天國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均87百萬車公里的1.3倍，其中，北向交通量可達63百萬車公里，為平日年平均的1.5倍；壅塞路段方面，包含：國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰；國5北向宜蘭至坪林等；國道6號舊正-霧峰系統。

由於連假期間，各地有舉辦活動，如：武陵櫻花季、大湖草莓季等，高公局預估，不少民眾也會安排1日以上的出遊行程，且鄰近風景區路段也會有局部壅塞情形，如：台9線蘇花公路、南迴公路、台3線苗栗大湖地區、台14甲線清境農場及合歡山、台18線阿里山、台21線日月潭及台26線墾丁等。

「南北長途走國3、台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開國道塞車路段。長途部分，高公局建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議國道易壅塞路段附近的民眾，儘量利用省縣道，不要上國道。

高公局今天下午2時至晚上9時，國5北向實施高乘載管制，其他管制措施包括：全天封閉國1埔鹽系統北向入口、虎尾北向入口、國3西濱北向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

(中時 )