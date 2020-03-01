韓媒日前報導有人氣歌手從海外工作回國，同行工作人員確診新冠肺炎，而後爆出就是24歲solo歌手金請夏，不過因為當時去米蘭時裝周的韓星很多，也讓演藝界掀起恐慌，今(1日)請夏所屬公司發聲明，表示她已做了檢測，所幸是沒有感染。

日前傳出有2名參與米蘭時裝周回國的韓人，確診新冠肺炎，而當時有到米蘭的韓星包括宋慧喬、IU、請夏、BLACKPINK LISA、朴敏英、黃旼炫等，讓演藝界掀起恐慌，今請夏所屬的經紀公司MNH娛樂發聲明，證實2位感染者是她們同行的工作人員。

聲明指出，因有名工作人員回韓後，出現發燒症狀，檢查後確診新冠肺炎，而請夏和所有同行人員都自主隔離並進行檢測，其中又追加一名確診病例，其餘工作人員都是陰性，而請夏今也拿到檢查結果，判定是陰性，但還是會繼續自主隔離。

而考量安全問題，請夏原本預定的行程都暫時取消，公司也也保證會加倍努力確保大家的安全和健康，並感謝所有為了抗疫而辛苦的人們。

(中時電子報)