面對新冠肺炎疫情全球炸裂，微軟創辦人比爾蓋茨在《新英格蘭醫學雜誌》發表一篇長文，提到新冠肺炎疫情很嚴重，死亡率可能介於1957與1918二次大流感疫情之間，可能成為百年不遇的大流行病」。他呼籲「全球領導人立即行動，為阻絕疫情作出努力。

台大醫院前副院長王明鉅今在臉書分享此文，他摘錄比爾蓋茨長文重點如上：

一、疫情很嚴重，死亡率可能介於1957與1918二次大流感疫情之間。

二、有能力的國家要協助中低收入國家因應以及建立他們的初級衛生保健系統。

三、全世界應該加快開發疫苗。

四、各國在疾病監測上應該投資更多並且分享訊息。

五、應建立一個開發疫苗與抗病毒藥物的系統，而且要能快速量產。

六、還要建立一個全球平台，讓各國在這些疫苗與抗病毒藥物的臨床試驗，在各國之間的障礙最小快速進行。

七、各國政府都要出錢而且出很多錢，來降低投入的各個藥物生技企業的風險。

八、這些疫苗和抗病毒藥物，有需要的人要能負擔得起。不能只賣給出得起高價的人。

(中時電子報)