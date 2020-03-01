美國與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）昨（29）日終於簽署和平協議，以終結長達18年的阿富汗戰爭，協議指出，美軍預計14個月內完成撤軍，不過美國總統川普已經等不及，表示第一批美軍「即刻」開始撤軍。

綜合美媒「財經內幕」（Business Insider）、美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美國與阿富汗政府周六上午在杜哈簽署「有條件的」和平協議，美方同意，只要塔利班信守承諾，不讓旗下成員、組織，甚至包括蓋達組織在內，使用阿富汗領土來威脅美軍及其盟軍安全，美國就會開始將軍隊撤出阿富汗。

根據協議內容，假使阿富汗徹底履行承諾，美軍將在135天內，從原先的13,000人撤出至8,600人，在接下來的14個月內，將陸續撤出所有美軍及北約部隊。

不過美國總統川普似乎等不及撤軍，周六下午他在白宮召開的記者上被問及美軍何時撤軍時，他表示「今天」、「即刻」就會開始撤軍，他說所有人都厭倦了戰爭，描述這起美阿18年紛爭是美國史上歷時最久的戰爭，相當「可怕」。不過他也強調，如果壞事發生，美軍將以前所未有的規模回到阿富汗。

(中時電子報)