學甲慈濟宮開會決議，學甲香將順延1年，也發函通知各宮廟。（莊曜聰攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，各類大型活動及寺廟遶境紛紛停辦或延期，原訂4月1日登場，名列南瀛五大香之一的「學甲香」不敵這波疫情，今天宣布延期，主辦學甲香的學甲慈濟宮董事長王文宗表示，為配合中央防疫需求，以及尊崇保生大帝「悲天憫人」精神，學甲香決定延期1年，預計明年同時間再舉行，這也是學甲香首度從4年一科改為5年一科。

學甲慈濟宮奉祀有869年歷史的開基保生二大帝神像，並保存國寶級葉王交趾陶，有保生大帝台灣開基祖廟的稱譽，每年在農曆3月11日舉辦上白礁謁祖祭典，每4年1次舉辦刈香大遶境，與剛結束的「蕭壠香」齊名，列為台南沿海南瀛五大香科之一，遶境3天期間少說都有10萬人以上參與。

學甲慈濟宮今天上午舉行臨時董監事會議，討論1個小時後做出結論，因受到新冠肺炎疫情影響，避免因群聚感染影響民眾健康，決議庚子年刈香遶境活動延期，防疫期間將不進行大型祭典類的活動，廟方暫定將學甲香順延1年，會後也立刻發函通知92間已報名參加的宮廟，以利後續處理事宜。

(中時 )