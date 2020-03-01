台中市教育局1日表示，上學前家長為孩子先量測體溫，並記錄於自主健康管理表，有助了解孩童每日的身體健康狀況；學校仍有量測體溫機制，將督導校方加強查閱學生自主健康管理表，透過量測雙軌制，落實防疫措施。

教育局指出，依據教育部函文，學生每日上學前，家長應主動關心其身體健康並量測體溫，如有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀，應主動告知校方，盡速就醫或在家休息。

教育局要求台中市各校發放自主健康管理表，學生上學前由家長協助量測體溫，並在表上紀錄、簽名，再由學校人員檢閱後即可入校。

如家中未有體溫量測器具，學校也有安排專人協助量測體溫。

教育局強調，透過發放自主健康管理表及校園出入口設置體溫量測站的量測雙軌制，學生若有發燒情形，可於家中立即可得知，避免到校後才發現，也可避免體溫量測站等待學生過多、大排長龍。

教育局要求各校做好校園防疫，加強落實查閱管理表，並請督學到校督導改善，確保孩童每日的健康狀況。

＃新冠肺炎＃新型冠狀病毒＃台灣＃台中市＃量體溫＃教育局

(中時 )