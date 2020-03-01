因應新冠肺炎疫情衝擊國內產業經濟，台北市府研擬4項融資紓困措施，明起北市企業至指定銀行融資貸款，可同時享有降息和補貼利息共減少1.25％，貸款尚未到期者也可享有北市府補貼1％利息，北市府表示，紓困期間為期6個月，未來將視疫情發展檢討調整。

北市產業發展局表示，為降低中小企業受疫情影響造成的資金周轉壓力，3月2日起推出「台北市中小企業融資貸款專案」，已協調台北富邦銀行調降貸款利率0.25％，並由市府再補貼利息1％，總計減少1.25％利息負擔，企業獲貸後前6個月僅需負擔1.17％優惠低息。

針對貸款尚未到期的原核貸戶，紓困期間仍由市府補貼1％利息，若原貸戶有營運困難，可由台北富邦銀行提供貸款本金或利息遞延繳付，最長6個月。

另外，為協助中小企業在疫情影響期間儘速取得營運所需資金，新增「簡易貸」項目，簡化申貸作業，凡申請融資貸款金額在120萬元以下者，得予「免營運計畫書」、「快速核貸」、「3個月寬限期」，並同時享有降息及補貼利息優惠。

產發局長林崇傑表示，台北市投資服務辦公室擔任產業服務單一窗口，有需求的企業均可撥打專線02-27208889或1999轉6627王小姐、6682李先生，更多北市府產業紓困及振興措施可查詢產業局「因應嚴重特殊傳染性肺炎產業紓困專區」。

(中時 )