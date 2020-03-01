◎鮮美多汁超大顆小籠包 一口咬下超滿足

周家小籠包蒸餃為花蓮小籠包三大人氣小吃之一，每到假日就出現排隊人潮，位在花蓮市中山路上的商校店，延續本店現包純手工製作、平價高C∕P值價位，且用餐空間更寬敞，免去人擠人，1顆5元的小籠包一口咬下，肉汁爆漿出來，讓人超滿足。

◎小籠湯包鮮嫩多汁 征服外國人的胃

台南市上海好味道小籠湯包在地經營27年，憑著皮薄、鮮嫩、多汁的招牌小籠湯包，不僅征服台南人的胃，還吸引許多在台南科學園區工作的日本人與各國觀光客慕名而來。

◎熱騰騰小籠湯包 咬一口幸福感滿溢

位於台中市烏日區三民街轉角處的「宮小籠湯包」，每天清晨6點開賣，現包、現蒸、現賣且皮薄、餡多，不只是烏日在地人最愛早點，也常吸引許多外地人聞香而來；不論平日或假日都必須排隊購買，而一口咬下夾帶薑絲、蔥花的小籠湯包，幸福感滿溢。

◎食在好味道 焦師傅麵食館小籠包傳承3代

嘉義市焦師傅麵食館的小籠包作法及口味傳承3代，是承自美食作家唐魯孫所稱的「北京玉華臺」半燙半發的老麵發酵作法，皮Q飽滿，內餡有湯汁，第3代傳人焦畯甫自幼跟爺爺在廚房裡當小助手，盡得嫡傳功夫，不斷精益求精，是美食賽常勝軍。

◎八街豆漿小籠包料好實在 吃完還想吃

新竹縣竹北市八街豆漿店面藏身在高樓公寓間，儘管位置不明顯，每天仍吸引不少饕客，就算大排長龍，也要品嘗口感獨到的招牌小籠包。

◎金溫州的小籠包 隱身巷弄的老味道

高雄鹽埕區具有許多美食老店，其中藏身在巷弄內、具有65年歷史的金溫州餛飩大王更是不可錯過，也算是高雄人共同記憶，雖然聽其名是賣餛飩的，但店家的小籠包可是遠近馳名，一顆顆小籠包真材實料，現點現包現蒸，口感不同於一般常見皮薄有湯汁，咬起來就好比是迷你版的肉包，相當特別。

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(中時電子報)