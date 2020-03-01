34歲日本AV女優小向美奈子原本是寫真女星出身，但後來染毒之後轉往AV界發展，曾三度吸毒遭判刑入獄。她出獄之後爆肥到連五官都認不出來是同一人，還繼續拍重口味色情片，不過前（2月28日）突然曬出結婚申請書，自爆即將嫁做人妻。

小向美奈子15歲就出道，以清純爆乳形象叱吒寫真界，每年都會推出寫真集，但感情並不順遂，曾被前男友爆料她煙酒不離身、性生活開放，大傷她的清純形象。

小向美奈子曾是紅極一時的寫真女星。（合成圖／IG）

她在2008年因持有興奮劑被捕，雖被判處18個月刑期但獲得緩刑，2008年被經紀公司開除，2009年再度因吸毒被逮，警方甚至懷疑她提供毒品給女星酒井法子。2005年小向美奈子三度吸毒被抓，入獄服刑後體重直線上升，目測可能超過100公斤，所以2018年復出拍片時，讓當年的粉絲紛紛心碎不已，直喊完全認不出D槽女神。

小向美奈子2月28日在推特上貼出一張結婚申請書，開心寫下「拿到證人的簽名了！」只見她除了自己的本名之外，其餘攔位全部都馬賽克，對於老公和證人的名字無從猜起。

AV達人一劍浣春秋表示，目前沒有消息指出小向美奈子結婚後就會引退，而AV女優當然也有追求幸福的權力，「真的，為她高興。」

小向美奈子在獄中爆肥，出獄後繼續拍片。（圖／IG）

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小向美奈子宣布即將結婚。（圖／推特）

(中時電子報)