2020國際自由車環台大賽第3站「浪漫台3線」站，賽事將經過美麗的苗124乙線。〔謝明俊攝〕

2020國際自由車環台公路大賽第3站「浪漫台3線站」即將在3月3日登場，賽事經過的苗栗段將從10時40分至12時30分間進行，賽事路段將進行階段性交通管制，苗栗縣政府再次提醒用路人配合，期使活動安全順利舉行。

在這次環台賽第3站活動期間，警政署特別派員全程調度新竹縣、苗栗縣以及台中市警察局，協調控管交通號誌，以利車隊快速並流暢通過競賽路線，並於車隊最前端安排預警警車及前導警車，做開路及通知用路人靠邊並且停駛，車隊最後則有殿後警車押後，確保車隊能夠順利前進。待殿後警車通過後，道路即可放行。

另在重要路口都將懸掛競賽指示方向牌及告示牌，沿途主辦大會派機巡引導人員協助警察彈性控制交通，以大會準備之旗幟來引導選手方向及注意路口。

苗栗縣競賽路線管制時段、路段如下，請依現場交通管制人員導引：

˙10時40分至11時10分(苗18 0k-1.9k)

˙10時 50分至11時15分(124乙縣道 0K~7.9K)

˙11時至11時20分(苗20 與124乙共構5.5K-7.9K)

˙11時至12時5分(124縣道22.5K~48K)

(中時 )