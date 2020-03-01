香港農漁自然護理署日前從1名新型冠狀病毒肺炎確診病患家中飼養的犬隻進行該病毒檢測，檢驗的結果呈現弱陽性，農委會家畜衛生試驗所推測，有可能只是近距離接觸患者，狗的口鼻沾染患者病毒所致，目前的證據尚無法確定新型冠狀病毒可以感染犬隻。

家衛所指出，據世界動物衛生組織與世界衛生組織的訊息指出，目前沒有證據顯示寵物或其他家畜可感染或傳播新型冠狀病毒，對於何種動物為新型冠狀病毒在自然界的保毒動物，亦有待進一步的調查與研究。香港政府雖自該犬的口腔、鼻腔及肛門採樣進行新型冠狀病毒檢測，在口腔及鼻腔的樣本驗出弱陽性反應，而肛門樣本並無陽性反應，犬隻本身亦無臨床症狀，「目前的證據尚無法確定新型冠狀病毒可以感染犬隻」。

為配合新冠肺炎防疫與監測，家衛所依WHO規範建立以即時反轉錄聚合酶連鎖反應檢驗新型冠狀病毒的檢驗方法，並向衛生福利部疾病管制署申請分讓檢驗用的陽性對照核酸，3月1日取得後，立即用於確認實驗室檢驗方法。農委會亦將召開專家會議討論，確認採檢方式與檢驗方法後，即可在中央疫情指揮中心指揮下，接受動物檢體的檢驗。初期每日可檢驗10件動物檢體，未來視疫情需要逐步擴充檢驗量能。

農委會呼籲，目前並無寵物會感染或傳播新型冠狀病毒的證據，請民眾不必恐慌，更不應遺棄寵物。

(中時 )