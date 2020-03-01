湖泊會呼吸？這種奇景就在台中市東區帝國糖廠湖濱公園內的「星泉湖」。台中市府建設局表示，藉由附近大型建案，抽水回補及透水樁封底措施，讓原本幾近乾枯的湖泊重生，湖底採透水設計，水位因周邊地下水位消長，水位起伏就像座會呼吸的湖泊，成為遊客爭睹的有趣景觀。

台中市府搶救星泉湖成功！星泉湖位於帝國糖廠湖濱公園內，湖面倒印天色與周邊景色自成一幅湖景畫作，成為遊客搶拍的熱門景點。

建設局長陳大田說，星泉湖為一天然湖泊，早年大型建案開發終止後，留下大片荒廢窪地，地下水位上升，湧出水源而形成。

近來則因帝國糖廠周邊發展快速，周遭有很多大型建案抽取地下水，湖水無法補滿近乎乾枯，2017年帝國糖廠區段徵收工程完工後，星泉湖水位下降並露出大片泥地，長滿植物

，市府積極尋求改善方案。

建設局多次與地政局、水利局、文化局、都市發展局等單位商討，決定將周邊施工中建案祛水所產生的地下水，接管至雨水下水道，進而回補至星泉湖以保留地下水，目前採用措施已見成效，湖水位維持在一定高度。

陳大田表示，帝國糖廠位於東區泉源里，是市府區段徵收開發取得，其中6公頃規畫為湖濱公園，3公頃為星泉湖，帝國糖廠台中營業所去年12月正式開幕，為台中市東區重要的產業地標，搭配星泉湖美景成新亮點。

此外，加上湖濱公園內野鴨戲水、白鷺鷥覓食，湖內魚兒優游，成功吸引人潮，歡迎民眾前往欣賞美景。

(中時 )