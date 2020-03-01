立法院明日將召開黨團協商討論「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。其中經濟紓困約400多億，防疫約100多億，合計金額600億。

民眾黨團總召賴香伶今日接受記者電訪表示，關於明日協商會議，民眾黨將要求行政院在紓困對象、受影響程度、紓困申請程序及對從業人員的規定，以上種種紓困認定及補助發放方式等細節做說明。

賴香伶說，由於這次的紓困條例的經費補助，是由行政院各部會去認定發放，因此等到立院開議召開委員會時，會要求各部門就預算內容，到各委員會報告說明。

(中時 )