紓困條例600億預算案 立院各黨明日開會討論 12:552020/03/01 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾黨立委賴香伶照。(吳家豪攝) Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院明日將召開黨團協商討論「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。其中經濟紓困約400多億，防疫約100多億，合計金額600億。 民眾黨團總召賴香伶今日接受記者電訪表示，關於明日協商會議，民眾黨將要求行政院在紓困對象、受影響程度、紓困申請程序及對從業人員的規定，以上種種紓困認定及補助發放方式等細節做說明。 賴香伶說，由於這次的紓困條例的經費補助，是由行政院各部會去認定發放，因此等到立院開議召開委員會時，會要求各部門就預算內容，到各委員會報告說明。 (中時 ) #賴香伶 #民眾黨 #紓困條例預算案 #600億 #黨團協商 #立法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 僧多粥少 賴香伶沒抽中衛環 00:482020/02/26 政治要聞 政院：600億特別預算舉債300億支應 18:042020/02/26 財經 誰在置考試院於死地 04:102020/02/27 時論廣場 超越媽祖遶境！前立委：立院最危險…謝震武笑了 10:432020/02/27 政治 政院紓困預算確定600億 隔離補償18.2億 抵用券23億 11:352020/02/27 政治 游錫堃任命洪慈庸為立法院顧問 17:152020/02/27 政治 600億紓困預算審查 下週一朝野協商 17:312020/02/27 政治 總規模600億政院拍板 特別預算 紓困振興經費404億 04:092020/02/28 財經要聞 獨家》左右逢源？立院召委選舉民眾黨支持民進黨 19:072020/02/29 政治 民眾黨助拳 挺民進黨席捲召委 01:102020/03/01 政治要聞 政治熱門新聞 菊姐的臉怎麼洗都沒這麼光！高雄韓粉Po二圖打臉罷韓 - 政治 蔡英文除夕在法鼓山氣噗噗 董智森揭祕 - 政治 陳致中嗆韓「無法原諒」？他一句話怒噴回去！ - 政治 李佳芬過得好嗎？林佳新曝近況！韓粉：還有她... - 政治 禿子燕子都面臨罷免連署 侯友宜說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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