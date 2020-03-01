李姓男子欲追求古姓女子，卻不思正途，在古女的IG留言恐嚇「快點去死吧」，他再變身暖男趁虛而入，在古女擔心害怕時保護她，不料，古女直接向警方報案，經查是一場鬧劇，士林地檢署考量留言並無惡害通知，犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

古女住在台北市士林區華岡路，去年10月21日發現IG社群軟體出現「你跑不掉的，我們都在你的身邊，快點去死吧」，古女因摸不著頭緒，擔心自己遭人鎖定，因而心生畏怖，向警方報案尋求協助。

警方調閱留言紀錄以及通聯，發現李男以「分身帳號」登入後，佯稱自己姓「呂」，恫嚇「拜託你早點死死好嗎」，經傳喚李男才知事態嚴重，坦承目的是要古女擔心害怕，自己陪伴身側，進而能成為男女朋友，得知可能觸法後非常後悔，並已獲古女原諒。

處分書指出，留言僅為咒罵之語，並無惡害通知，縱使留言導致他人心生不快，並未達恐嚇罪構成要件，應予以不起訴處分。

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(中時 )