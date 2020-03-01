新冠肺炎疫情持續，大陸繼早前開展血漿療法，有醫療團隊上周六（29日）成功完成全球首例新冠肺炎雙肺移植手術；病人術後已清醒，移植雙肺功能氧合良好，生命體徵平穩。有專家認為，是次手術或有助降低疫情死亡率，為更多晚期的新冠肺炎危重症患者帶來希望。

大陸媒體「北京青年報」報道，59歲男患者來自江蘇省，1月23日發病，3日後確診新冠肺炎，經插管、人工心肺機（ECMO）和藥物治療後，連續核酸檢測呈陰性，但雙肺功能已嚴重受損。大陸著名肺移植專家、南醫大無錫市人民醫院副院長陳靜瑜日前為患者進行雙肺移植手術，肺部由腦死亡患者捐贈，在外省獲取經高鐵轉運7小時至無錫。

陳靜瑜表示，接受肺移植手術有3個前提條件，包括新冠肺炎患者經呼吸機及人工心肺機維持，雙肺呼吸衰竭不可逆，且核酸檢測連續多次呈陰性，而其他臟器功能基本正常，全身狀況能夠承受肺移植手術，方可進行。

他指出，為新冠肺炎患者做手術風險較大，且醫護人員要在負壓手術室間，全程穿上防護衣做手術，對心理和體力考驗極大。醫療團隊將密切觀察病人，重點探索此類患者的手術前後期管理，做好移植後抗排異、抗感染後續治療，再總結經驗救治更多晚期的新冠肺炎危重症患者。

(中時 )