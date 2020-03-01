陳姓男子去年12月在臉書PO文「冥禁黨無所不用其極...記得要在選票上簽名，才不會被國家機器做掉！請所有韓家軍幫忙分享！」，被警方網路巡邏時發現，認為陳散佈選舉假訊息，依違反社維法送辦。法官認為，陳雖未查證即轉傳，但文章不致於引起畏懼或恐慌，不構成社維法謠言要件，裁定不罰。

警方調查，陳姓男子是於去年12月2 日，在個人臉書貼文「重要提醒，冥禁黨無所不用其極，明年大選除了堅持投韓總以外，記得一定要在選票上簽名，才不會被國家機器做掉！請所有韓家軍幫忙分享！」。

警方約詢陳男到案，陳男坦承PO文，辯稱是因他全家政治立場傾向於藍軍，他看到這則貼圖時，未詳細看內容就轉貼，沒有特別目的，單純轉發。但警方認為，陳在網路貼文散佈假訊息，意圖誤導有投票權人，造成選舉無效票，足以影響公共安寧，其行為涉犯社維法「散佈謠言」，警詢後移送台北地院簡易庭。

法官認為，陳男因單純未查證或判斷錯誤，而轉貼他人分享內容的過失行為，無法推論其主觀上有散佈謠言之故意。

法官強調，在選票上簽名會使選票變成廢票，已是公民義務教育的常識，且每當選舉時，網路、新聞及選票上也有宣導，故陳男貼文內容，難認有足以引發民眾畏懼或恐慌，而影響公共安寧情形，因此裁定不罰。

(中時 )