前立委洪慈庸被聘為立法院有給職機要顧問，月薪約12萬元，遭質疑是酬庸，引發爭議。自由作家洛杉基先前就對此表達看法，今（1）日他再酸，要洪慈庸在立院當機要顧問，太委屈了。

洛杉基在臉書表示，游錫堃歷數洪慈庸在各方面都能與他互補，包括專長、年齡、性別、地區、育兒等，如果這些都能算與游院長互補的特長，蔡總統豈不是更需要？尤其「育兒」的媽媽經，游錫堃不會需要，但蔡總統可是特別需要。

如此說來，洛杉基認為洪慈庸在立法院當機要顧問太委屈了，應該到總統府當機要顧問，甚至當總統府的機要秘書，豈不是更合適？她能在專長、年齡、地區、婚姻、育兒等與蔡總統密切互補，才是全民之福，「況且到總統府工作，薪水起碼可以翻兩番！」

日前，洛杉基指出，洪慈庸學歷平庸，工作經驗只不過靠著民進黨禮讓，僥倖當選過一屆立委，如何變成「最懂立法院議程」的機要顧問？月薪12～14萬恐怕是許多國立大學研究所畢業的碩博士、工作四年後，都拿不到的高薪，究竟何德何能？

洛杉基直言，執政黨擁有絕對權力，讓國庫直通黨庫，也不能這麼糟蹋老百姓的血汗錢，為私人做順水人情，無緣無故給高薪做酬庸，難道執政黨不怕如此目無法紀、糟蹋人民血汗錢，而遭到人民唾棄，在2022年讓民進黨在地方選舉再慘敗一次？

(中時電子報)