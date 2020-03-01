長庚大學2月29日深夜緊急公告，因應防疫需求，暫停至林口長庚醫院見實習課程及活動、改以線上視訊教學代替，消息一出譁然，對比衛福部長陳時中醫院群聚脫口提「林口」，網友直呼：「不意外！」但一早公告又緊急撤除，校方不願證實，低調表示明日將開會決議。

長庚大學2月29日深夜，在官網「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專區」，由「疫情防治小組」公告「本校於林口長庚醫院見習、實習學生緊急公告，長庚大學因應新冠狀病毒疫情防疫需求，考量各系見習、實習學生在醫院實習防疫安全，自3月2日（星期一）開學起，暫停至林口長庚醫院進行見實習課程及活動，並改以線上學習及教師視訊教學替代」。

公告還說「各系所班別有相對應之配套學習機制，其他安排請密切注意宣佈與公告，請學生及家長安心。」最後署名「長庚大學嚴重特殊傳染性肺炎疫情防治小組」。

因中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，在記者會談到案34醫院群聚時，不小心脫口在「林口」兩字，更急忙改口「請忽略該地點」，也讓才宣布禁止探病的「林口長庚」躍升熱搜關鍵字，長庚大學的公告一出更讓網友熱議直呼：「不意外！」也嘆醫院沒實習生會崩潰：「可憐的住院醫師，這下抽血換藥都得自己來了！」

但公告在1日上午又從官網緊急撤除，如今網頁已看不見，從Google庫存頁面進入也沒有資料。校方坦言公告放上網又撤下，並非遭駭客入侵，但不願證實實習生是否暫停入林口長庚，低調透露明早會開會討論，中午過後會定案。

(中時 )