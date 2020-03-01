新北市一名育有2名子女的洪姓人妻，得知林姓丈夫常常搞外遇，洪女問兒女：「他們會玩摔角？」，兒子直接回答：「他跟那個女朋友睡會…摔…就越來越大聲」，洪女不甘丈夫再度偷吃，氣的提告求償，新北地院板橋簡易庭最終判決林男須賠償妻子35萬元。

洪女因為丈夫常偷吃，提出離婚遭拒還被毆打，2人因而分居，2名子女與暫與父親同住。前年底，林男又與1名小三同住，2人常在住處親吻、摔角（疑似性行為），洪女經子女告知，怒對林男提告求償50萬元。

據「三立」報導，新北地院簡易庭法官調閱洪女與子女的對話錄音，發現洪女曾問子女「他們會玩摔角？」、「那你們現在去爸爸哪邊是跟爸爸睡嗎？」。子女則回：「會…摔…就越來越大聲哈、哈、哈…啊」、「不是，是我們兩個自己睡，我上次不是跟你說過了，他跟那個女朋友睡。」。

法官認定，林男與小三的親吻、同睡、摔角，非屬一般情侶互動時的相處模式，認定2人已逾越一般單純男女間正常社交範圍，因此判林男須賠償妻子35萬元。

(中時電子報)