罷韓團體發揮創意，以《杯底毋通飼金魚》歌曲，搭配罷韓募款小物《喝罷系列酒杯》發行新音樂短片，目的是為了諷刺高雄市長韓國瑜在228追思會上致詞時口誤又將時空錯置講了日據時代出身高雄的農運領袖簡吉老師抗爭的故事。

此短片特別邀請到聲樂家李蘇和鋼琴家湯妮莉兩位老師參與影片製作，短片中Wecare發起人尹立、罷韓領銜人陳冠榮、台灣基進新聞部副主任張博洋三人以詼諧有趣的方式呈現，更變裝為三大男高音來代言「罷杯」，此外也帶大家了解《杯底毋通飼金魚》當時的背景故事。

尹立表示，所謂理念型商品就是必須要跟罷免相關符號、意象做高強度的連結，像他們近期販售的「罷杯」，已經賣出上百組，更特地出了一支代言影片，用《杯底毋通飼金魚》作為主題曲，諷刺韓市長228追思會致詞時口誤之外又提到幾乎與228不相關的簡吉老師，因此，他們要讓大家知道這首歌才真的跟228有關係。

《杯底毋通飼金魚》這首台與藝術歌曲，發表於1949年4月18日，由知名台灣音樂人呂泉生作曲、劇作家陳大禹作詞。這首歌創作背景與228事件相關，歌曲中隱喻希望外省人跟本省人大家都可以坐下來喝杯酒，杯底不要留酒，一飲而盡，往後和樂過生活，肝膽相照，期盼台灣各族群打破隔閡、化解仇恨。

對於韓國瑜在228追思會上致詞口誤，尹立表示，他不認為韓是不小心將「228」講成「823」，因為韓是用台語敘述，不會因為講太快而念錯，台語並不是他所熟悉的語言，必須經過大腦順過才講得出口，所以他不清楚韓最終背後的意義為何。

(中時 )