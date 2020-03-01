台北捷運公司為加強防止新冠肺炎疫情，宣布自2日起，爵士廣場、板橋站及西門地下街等3處跳舞區暫不開放；此外，捷運心中山廣場假日市集、餐車、樂團表演等活動暫停舉辦，另捷運行政大樓一樓閱讀捷運展示區，也暫停開放；至於開放時間，將待疫情趨於緩和後另行公布。

北捷補充，台北車站板南線2號詢問處旁入口閘門處，試辦增設紅外線熱顯像儀即時偵測旅客體溫，如發現旅客體溫異常超過37.5度，將請旅客至等候區再透過耳溫槍進行複檢，依據衛生福利部疾病管制署發燒量測標準，旅客耳溫如大於或等於38度，基於關懷旅客健康將勸導並協助就醫；至於耳溫量測低於38度的旅客，將提醒旅客配戴口罩搭乘捷運。

北捷說明，除加強清潔及消毒各捷運車站、列車、貓空纜車、兒童新樂園、台北小巨蛋及附屬事業環境外，也運用跑馬燈、月台電視、燈箱、台北捷運Go App及廣告看板等各類宣導工具，提醒旅客勤洗手，如感冒或身體不適請配戴口罩。

(中時 )