北海道今（1）日新增1例死亡案例，是北海道第3例死亡病例。

日本共同社、日本放送協會（NHK）報導，北海道政府今日宣布，釧路地區1名罹患新冠肺炎的70多歲男性不治身亡，他是北海道第3起死亡案例。

根據新浪網、日本New Digest網站最新疫情統計，日本至今已有12例死亡病例，其中6例為境內本土案例，6例為郵輪「鑽石公主號」乘客。

以確診數來看，北海道至今已有70人感染新冠肺炎，是日本47個都道府縣之冠，其次是東京都的37例。北海道已在上月28日宣布進入緊急狀態。

(中時電子報)