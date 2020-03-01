網友分享自製的好市多減醣便當。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

網友分享自製的好市多減醣便當。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

好市多商品種類繁多，最近有網友利用好市多可找到的食材，做出90多個「減醣便當」引發網友熱議，隨文附上的「超猛便當圖鑑」照片，也讓人直喊，「願意嫁我嗎？」

有網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》PO文分享，第90個減醣便當終於達標了，並附上超美味的便當圖鑑照片。原PO表示，好市多就像是我家的後花園，每週都會去補貨，並指出好市多的必買商品，除了牛肉、牛奶和雞蛋等，還有海鮮類的食品，像是干貝、鮭魚和小管的品質都不賴，但也有雷品，他個人認為蛤蜊跟米就是代表。

好市多必買商品。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

該名網友也分享，很多人在好市多購物最擔心的是「份量太多」，不過其實只要做好「食材分裝」，料理的時候就很方便，也可以做出健康又變化多端的便當。

貼文曝光後，引來許多網友留言討論，「好強！每個都想吃」、「好想買你這個便當」、「這組回購清單不錯」、「有要出書嗎？一百種減糖食譜」、「太強了！求食譜分享」、「最佳代言人是你」，甚至還有網友直喊，「怎麼這麼有才華？你下輩子願意嫁我嗎？我可以為了你變男人」。

(中時電子報)