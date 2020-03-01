台南市經發局發動志工到東菜市幫民眾量體溫。（程炳璋攝）

台灣新冠肺炎疫情已在社區感染邊緣，人潮聚集的傳統市場成了防疫目標，台南市共有59座菜市場，市場管理處將東菜市當作示範，1日在6處出入口皆設洗手台，提供洗手消毒、志工量體溫，鼓勵攤販戴口罩，防止疫情擴散影響庶民經濟。

台灣防疫工作力阻出現社區感染，傳統菜市場成為社區防疫目標之一，東菜市是台南主要傳統市場之一，每天出入約800至1000人，台南市經發局打造防疫示範市場，逐步推展到59座傳統市場中。

台南市經發局表示，傳統菜市場首先需加強內部清潔消毒與管理，廣設洗手台與量測體溫，再推動「宅經濟」，很多老攤位已累積忠實顧客，老顧客習慣直接打電話叫外送，正值新冠肺炎疫情延燒，外送模式可以大力擴展到其他攤位。

台南市長黃偉哲1日到東菜市場示範洗手，他表示，東菜市的通風良好，攤商懂得配戴口罩，減少飛沫噴濺機會，出入口都有設置洗手台提供消毒水，還規畫休息小站，提供防疫宣導。攤商做好QRcode，準備好宅急便相關的交易方式，所以可以減少人群暴露的影響。

台灣已爆發疑似院內感染，黃偉哲表示，必須用更高規格防疫，人跟人的接觸不宜太接近，要力守住社區感染這個關卡，否則會對庶民經濟產生非常大的影響。

(中時 )