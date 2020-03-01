中華職棒31年賽季即將開打，富邦悍將場內全力備戰，場外也準備好2020超過40款系列商品重磅出擊，陪伴大家一起迎接新球季。本季首波全新商品以棒球運動熱情與時尚潮流風格結合為理念，開發出高度悍將認同的「Blue Crew」系列、最令大家愛不釋手的悍將生活小物，以及首次推出的球員版及Frankie等系列商品。3/14(六)起，讓我們一起換上悍將新衣，一起迎接屬於悍將的全新球季！

全新系列Blue Crew藍潮來襲！球員同款商品上身帥度加倍！

富邦悍將今年首次推出球員同款系列商品，球員版帽T、球員版短袖風衣以及球員版POLO衫共三款，機能性材質提升商品裝備質感，家人們一起穿上帥氣團服，展現團結的心與悍將並肩作戰！另推出Blue Crew系列強勢來襲！全新系列的設計，特別以「crew」象徵家人對悍將的忠誠，推出Blue Crew 帽TEE(灰)、Blue Crew 短TEE(寶藍)、Blue Crew 丹寧老帽，號召家人們一起穿出屬於我們的「Blue Crew」潮流時尚，共同守護北方王者。

球場應援不可或缺的球員背號TEE，今年特別推出總教練洪一中、潛力新秀戴培峰、悍將好「朋游」陳仕朋、游霆崴以及強勢回歸的索沙等13位球員，同時，家人們熱愛的應援毛巾也新推出一棒擊沉范國宸與強力牛棚群陳鴻文、林羿豪等11位球員，讓大家擇期所愛挑選經典的應援商品力挺悍將。

棒球比賽看悍將拚戰，日常生活有悍將陪伴！

生活用品系列品項再提升！富邦悍將精心再開發出更多獨家造型兼具實用價值的小物品項，讓悍將氛圍融入生活療癒你心。廣受好評的「球衣托特包」今年換上日曜藍登場，帶給大家全新視覺享受，同步推出實用與潮流感兼具的「摺疊兩用肩背包」，可隨著個人穿搭呈現肩背包的兩種不同風格，以及寶藍色的「球衣造型抱枕套」等23種品項，在場下帶給家人們無所不在的暖心陪伴。

悍將吉祥物Frankie的調皮活潑成功勝任悍將孩子王，總是在球場帶著小飛俠們唱跳應援，今年特別以他為首設計小童款商品，首度推出結合刺繡設計的白色Frankie小童棒球帽以及寶藍色Frankie兒童TEE兩款超萌穿搭商品。富邦悍將超過40款開季商品將於3/14(六)在新莊主場旗艦店與momo悍將品牌館同步開賣。

(中時 )