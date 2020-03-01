228連續假期，因新冠肺炎情全民警戒，出國人銳減，島內旅遊增加，來自屏東第22歲王姓男子，趁著連假來台中遊玩，卻差點回不了家，慌張的跑進台中市警察局第六分局協和派出所，表示遺失身上僅剩400元現金，無法返回屏東，警方為解其燃眉之急，借予王男450元助其返家，讓王男在台中感受人民保母的溫暖，順利搭車回家。。
台中市警察局第六分局協和所警員黃順麟擔服備勤勤務時，家住屏東的王姓男子跑進派出所，向員警表示「錢不見了！」在警方詢問之下，王男稱連假自己1人跑來台中玩，但因為一時粗心錢包裡面的現金不翼而飛，向路人借錢遭拒，硬著頭皮走進派出所向警方求助。
協和派出所員警善心借予王男450元，讓他能搭乘客運返回屏東，王男對員警無私的幫助，心中感動萬分。
警方提醒民眾出外旅行應隨時注意身上的皮包以及金錢，切勿因一時大意而遺失，也提醒 目前新冠肺炎疫情尚未平息，民眾出外遊玩時應隨身攜帶口罩以備不時之需。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。