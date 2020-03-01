228連續假期，因新冠肺炎情全民警戒，出國人銳減，島內旅遊增加，來自屏東第22歲王姓男子，趁著連假來台中遊玩，卻差點回不了家，慌張的跑進台中市警察局第六分局協和派出所，表示遺失身上僅剩400元現金，無法返回屏東，警方為解其燃眉之急，借予王男450元助其返家，讓王男在台中感受人民保母的溫暖，順利搭車回家。。

台中市警察局第六分局協和所警員黃順麟擔服備勤勤務時，家住屏東的王姓男子跑進派出所，向員警表示「錢不見了！」在警方詢問之下，王男稱連假自己1人跑來台中玩，但因為一時粗心錢包裡面的現金不翼而飛，向路人借錢遭拒，硬著頭皮走進派出所向警方求助。

協和派出所員警善心借予王男450元，讓他能搭乘客運返回屏東，王男對員警無私的幫助，心中感動萬分。

警方提醒民眾出外旅行應隨時注意身上的皮包以及金錢，切勿因一時大意而遺失，也提醒 目前新冠肺炎疫情尚未平息，民眾出外遊玩時應隨身攜帶口罩以備不時之需。

(中時 )