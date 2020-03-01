連假最後一天 墾丁大灣沙灘驚見女屍 13:192020/03/01 中時 潘建志 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 墾丁大灣沙灘1日上午7時許發現一具女性遺體，海巡人員前往處理。（海巡署第八巡防區提供／潘建志屏東傳真） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墾丁大灣沙灘1日上午7時許發現一具女性遺體，海巡人員前往處理。（海巡署第八巡防區提供／潘建志屏東傳真） 海巡署第八巡防區指揮部1日上午7時許接獲通報，在墾丁大灣沙灘發現一具女性遺體倒臥在沙灘上，經查驗後發現是一名外地女子，通知家屬前來，死亡原因檢警將進一步調查。 遺體位於大灣萬應公廟岸際，第六岸巡隊第六三中隊人員搜查後，發現疑似死者手提包，包內沒有相關身分證明文件，只有1張寫著姓名及電話的高鐵票，經連繫家屬確認為女子身分。 海巡人員將遺體搬運出交由禮儀社，協助送往屏東市立殯儀館，並由第六岸巡隊辦理後續相驗事宜。 (中時 ) #大灣 #沙灘 #連假 #遺體 #墾丁 #大灣沙灘 也許您會感興趣 推薦閱讀 228連假 在myVideo看《冰雪奇緣2》與《想見你》 17:052020/02/27 科技 全聯228連假優惠 咖啡、火鍋、冰淇淋通通有 21:592020/02/27 生活 明東北季風減弱 228連假好天氣 21:572020/02/27 生活 獅山親子公園 228連假試營運 04:102020/02/28 地方新聞 連假飆30度C！ 這天鋒面報到 氣溫暴跌只剩13度 11:092020/02/28 生活 暫甩疫情 墾丁南下路段現車潮 11:492020/02/28 生活 台中后里泰安櫻花季 228連假開好開滿等您來 11:542020/02/28 生活 228連假掃墓潮 竹縣消防局籲讓祖先平安過節 12:152020/02/28 社會 連假第1天阿里山公路發生車禍 車頭扭曲變形 13:372020/02/28 社會 228連假高鐵烏日站交通疏導 警方籲配合接送分流及替代道路 15:402020/02/28 生活 社會熱門新聞 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 暗夜開車上山訪友 林口男墜山谷亡 - 社會 「爸爸跟阿姨摔角好大聲」！幼子助母逮姦情 - 社會 女友醉後遭馬後砲硬上 他返回驚見「內褲脫到大腿」 - 社會 乾妹被騙砲 乾哥相挺遭20多人砍殺丟包 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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