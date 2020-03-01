墾丁大灣沙灘1日上午7時許發現一具女性遺體，海巡人員前往處理。（海巡署第八巡防區提供／潘建志屏東傳真）

海巡署第八巡防區指揮部1日上午7時許接獲通報，在墾丁大灣沙灘發現一具女性遺體倒臥在沙灘上，經查驗後發現是一名外地女子，通知家屬前來，死亡原因檢警將進一步調查。

遺體位於大灣萬應公廟岸際，第六岸巡隊第六三中隊人員搜查後，發現疑似死者手提包，包內沒有相關身分證明文件，只有1張寫著姓名及電話的高鐵票，經連繫家屬確認為女子身分。

海巡人員將遺體搬運出交由禮儀社，協助送往屏東市立殯儀館，並由第六岸巡隊辦理後續相驗事宜。

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