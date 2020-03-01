大陸國家衛生健康委員會3月1日公布，2月29日全大陸31個省和新疆生產建設兵團報告新冠肺炎新增確診病例573例，新增死亡病例35例（湖北34例，河南1例），新增疑似病例132例，新增治癒出院病例2,623例。

截至2月29日，全大陸31個省和新疆生產建設兵團累計報告，新冠肺炎現有確診病例35,329例（其中重症病例7,365例），累計治癒出院病例41,625例，累計死亡病例2,870例，累計報告確診病例79,824例，現有疑似病例851例。

北京青年報3月1日報導，2月29日，大陸著名肺移植專家陳靜瑜團隊在無錫成功進行全球首例新冠肺炎雙肺移植手術。患者為59歲男性，確診新冠肺炎後，經過插管＋ECMO及藥物治療後，連續核酸檢測呈陰性，但雙肺功能已嚴重受損且不可逆。患者術後狀態平穩。報導援引業內專家認為，此例新冠肺炎危重症病例肺移植救治手段對降低死亡率有較大意義。

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