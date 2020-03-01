台灣新冠肺炎疫情在北部醫院已出現內疑似院內感染，成大醫院1日宣布大幅縮短探病時間，提升防疫規格，一般病房探視從每天開放12個半小時，大幅縮短至1小時，成人與小兒加護病房每天僅開放半小時。燒燙病房的探視縮短至1小時。

北部醫院已有看護與護理人員、清潔工確診新冠肺炎，被認為疑似院內感染，成醫1日立刻預防性提升防疫規格，繼日前宣布封閉管制住院大樓與門診大樓多處出入口。院方1日大幅限縮民眾探病時間。

成大醫院住院大樓仍維持上午7時到晚上9時限持陪病症進入規定。一般病房探視則大幅縮短，從原本每天早上9時到晚上9時30分，開放長達12個半小時的時間，大幅縮短至每天下午5時30分至6時30分，僅開放1小時探病。

成醫成人與小兒加護病房原本每天上午與下午6時至有兩個開放探視時段，提升管制後，限縮至僅開放下午6時至6時30分，僅半小時。探病人數限每次2人。燒傷病房探視時間限下午2時至3時，每次2人，較以往縮短1小時。

院方強調，全部陪病人員及訪客在病房時，皆須全程正確配帶口罩，接受護理師指導，並登錄姓名；陪病者（含照護服務員）每天早晚由護理師量體溫。

成大醫院呼籲民眾如無特別需要，儘量減少出入醫院，避免感染風險。

(中時 )