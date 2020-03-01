小熊隊日籍投手達比修有1日進行首場春訓對外實戰，擔任先發投手對決釀酒人，主投2局送出3K，不僅最快球速高達98英里(約157.7公里)，還展現6種不同球種，不過他首球就遭阿西亞(Orlando Arcia)敲出陽春炮，他表示，「我昨天就有想過這個情況，沒想到成真了。」

達比修有主投2局被敲2安、送出3次三振，僅因陽春炮失1分，對於首球就挨轟，達比修說，「這是第一場比賽，我想要投速球，昨天我就想過如果阿西亞是第一棒，可能會開轟，沒想到成真了。」

雖然第一球就挨轟，不過達比修沒有受到太大影響，2局中不僅展現壓制力，還秀出他的「七彩變化球」，「四縫線速球、切球、硬切球、滑球、彈指曲球、二縫線速球。對，有6種。」此外「硬切球(hard cutter)」是他去年新增的球種，達比修去年展現10種球路，是近10年大聯盟有紀錄以來，唯一使用過10種球路的投手。

達比修笑說他享受在比賽中，這僅是他今年第一場比賽，所以想在比賽中確認他調整方向是正確的。其中達比修對他的曲球最有自信，「我在美職投大曲球9年了，沒有人面對我這顆球時能打得好，所以我可以任何時間使用它。」

對於今年狀況，達比修不掩飾信心，「我今年的轉速特別好，這也是打者一直揮空的原因，今天感覺真的很舒適。去年我的轉速不夠好，尤其左打不容易揮空，不過今年我感覺超棒，可以拿下更多三振。」

(中時 )