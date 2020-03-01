台中市長盧秀燕推動汙水下水道建設，去年單年用戶接管數創新高逾2萬1000戶，今年更爭取到2億經費，啟動一中及秀泰商圈周邊的汙水用戶接管工程，未來完工後，除了道路側溝惡臭問題能夠改善，後巷排水也能不再阻塞，民眾更不用定時抽水肥，環境提升的同時，房屋、土地價值也可能因此上漲，可謂一舉數得。

水利局長范世億指出，此次用戶接管範圍除了一中、秀泰商圈外，範圍含括中區、東區、北區等行政區內13個里別，預計可接管4206戶，讓綠川上游的民生汙經由專管直接排至水資源回收中心處理，改善綠川水質狀況、減少異味。

將同時改善台中一中、台灣體育大學及孔廟等觀光、教育場所的重大汙染源，施工前將舉辦地方說明會，向民眾宣導接管前淨空或拆除後巷增建物之必要性，讓接管、廢除化糞池工程能夠順利推動。

水利局呼籲，依據下水道法及《台中市汙水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點》，下水道排水區域內的生活汙水，依規應排洩於下水道內，後巷有增建物而無法接管用戶，可利用市府免費接管獎勵期間，自行淨空後巷增建物或障礙物。

用戶接管需符合單側建物最小施作寬度單側75 公分、雙側150公分，以利接管作業及打除化糞池，將後巷排水一併改善，市府提供社區大樓地下室汙水管線補助，鼓勵社區大樓打除汙水處理設施(化糞池)或改設汙水坑，每打除一處化糞池補助4.8至9萬元。

(中時 )