新冠肺炎疫情延燒，國內已出現院內感染，抗SARS專家、前疾管局長蘇益仁表示，和當年SARS一樣，都是在首例出現第40天爆發院內感染，代表已難以阻止社區傳播，最難防的就是無症狀感染者。

日前確診的第34案曾接觸過的3名護理人員、1名清潔人員都染病，成為國內首起院內群聚感染。中央社報導，蘇益仁指出，院內感染往往是疫情爆發的重要源頭，像韓國、大陸武漢的疫情都是從院內感染開始，院內感染的出現代表可能已經有病毒量較高的「超級傳播者」出現，務必高規格處理。

蘇益仁分析，綜觀這4例曾住院的確診個案，共同特色就是一開始因為慢性病等疾病而未確診，也反映台灣應該有很多醫院都遇到過相同的情形，尤其輕症、有慢性病的患者，本身就容易發燒和咳嗽，防疫上非常困難，社區傳播防線不可能守住，務必儘速將防疫作為改為「減災」，以利醫護人員提早做好準備。

蘇益仁說，這次院內感染的感染者有護理人員、清潔人員，範圍更遍及急診、病房，代表傳染範圍相當廣，不是好現象，但目前各大醫院仍開放親屬、看護到醫院探病或陪病，恐增加感染風險。由於社區中已出現無症狀感染者，他建議只要進入有人群的地方就要戴口罩、平時多洗手，沒事別到醫院，才是自保之道。

(中時電子報)