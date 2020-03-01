「民航法遙控無人機專章」將在31日正式上路，新制規範自然人使用超過250克飛機就要註冊，交通部民航局已於今天起開放無人機免費註冊，並使用Line等社群軟體通知，若未依規定註冊，將罰新台幣3萬至15萬元，「但不會立即就開罰，初期會以宣導及勸導為主」。

據《中央社》今1日報導，依據《民航法》規定，「自然人所有的最大起飛重量250公克以上的無人機須註冊，政府機關（構）、學校或法人所有的遙控無人機，不分重量，一律要註冊，並將註冊號碼標明於遙控無人機上，違反規定罰3萬至15萬元」。

民航局提供的無人機註冊碼為QR CODE形式，根據「管理規則」規定，註冊碼可以標籤、鐫刻、噴漆或其他能辨識的方式標明，所有人(含自然人、法人)只需在第1次執行活動前，於民航局的管理系統上完成註冊程序，且應確保每次飛航活動時不至脫落並保持清潔、明顯使能辨識。註冊效期2年，可於期限屆滿前30日內，利用同一管理資訊系統，來申辦展延。

民航局今3月1日起至9月30日，開放無人機免費註冊，註冊效期2年，10月1日起，每架無人機註冊要收規費50元。

民航局標準組長林俊良說，民航局規範自然人須註冊的無人機重量是250公克以上，主要是參考美國及歐盟的作法，「註冊初期以宣導及勸導為主，一般以造成他人受傷、建物損害，或勸導不聽從時才開罰」。

無人機註冊資訊。(圖/民航局提供。)

民航局註冊網站：

(中時電子報)