台南市警方昨（28）日晚在文賢三街廟宇前執行違停開單勤務時，廟內群眾質疑警方找碴，導致2名員警遭到宮廟小弟圍毆受傷，事後，經過了解，事發主因竟然是因為小弟聽錯老大指令，痛毆員警的烏龍事件。

28日晚間，台南市員警獲報，位於文賢三街一家廟宇有汽車違停事件，前往執勤時卻被廟內群眾質疑警方找碴，當時，廟內傅姓主委情急下一時口吃斷斷續續喊「軋錄（台語）」，結果小弟聽成「軋撞」，立刻一擁而上揮拳襲警，葉姓巡佐與謝姓警員接連遭毆。警方陸續逮回動手的3名男子，分別依照妨害公務與傷害罪移送台南地檢署偵辦。

帶班的謝姓巡佐要求車主出示證件查驗身分，此舉引發廟方群眾不滿，質疑警方找碴，大聲呼喝「違規就讓你開單，為什麼還要查證件？」，惟警方本來就有查證身分權利，謝姓巡佐僅稱「看一下證件，開單後就走」。

在宮廟內的傅姓主委見狀，忍不住出言罵警「XX娘，軋錄（台語，譯：給他錄影之意）」，但傅姓主委說話斷斷續續，一旁23歲陳姓男子誤聽成老大下指令「軋撞」（揍他之意），立刻往葉姓巡佐臉上揮拳。

葉警突受襲擊，嘴巴中拳倒地。謝姓警員趕緊將動手的陳男往後拉，又遭另1名23歲陳姓男子、20歲歐姓男子按在地上輪流揮拳，不支跌倒，頭部被打好幾拳。

警方事後立刻出動快打部隊前往控制，帶回最先動手的陳男，依妨害公務與傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦，再陸續傳喚另一位陳男、歐男前來應訊，三人都依妨害公務與傷害罪嫌送辦。

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(中時電子報)