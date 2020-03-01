新冠肺炎的疫情不僅衝擊台灣旅遊業，大陸著名有「簽證龍頭」之稱的的百程旅行網也傳出營運資金缺口問題，已啟動清算準備。

大陸《21世紀經濟報導》報導指出，百程旅行網受到疫情影響，手上資金已經無法應付營運所需，股東會已經決議關閉公司，並啟動清算準備。目前公司處於休假階段，預計明（2）日恢復正常上班。

根據百程旅行網內部流傳出的文件顯示，將於3月10日先行支付員工1月薪資，3月起將不再為員工繳納五險一金及發放工資。所有員工在3月9日16：00點前完成公司財產歸還等事宜。「請員工給與理解和支持，並提前做好自謀出路的準備。」

百程旅行網創辦人兼CEO曾松對媒體表示，在疫情影響下，旅遊消費需求幾乎為零，目前公司債務過高已經無法營運。下一步將優先處理好員工的薪酬、客戶的退票及銀行債務等問題。不過，從歷年百程旅行網的財報來看，自2015年起一直處於虧損狀態。

百程旅行網成立於2000年，總部設立在北京，並在上海、廣州、深圳、成都、瀋陽、武漢設立六個分公司，主要經營出境旅行在線零售、商務旅行服務。根據財報資料，阿里巴巴持有百程旅行網16.47％股份，是第二大股東。

從中國旅遊研究院發布的《中國旅遊經濟藍皮書No.12》報告中，看到2020年旅遊經濟受到新冠肺炎疫情影響，2020年一季度國內旅遊人次計減少56%。

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(中時電子報)