黃明志3年前為電影《長城》寫歌，他花一天完成寄給電影公司，可惜最後仍落選主打歌，如今他也決定把壓箱底創作重見天日。由於黃明志模仿當時電影男主角劉德華的唱腔，唱腔十分神似，騙倒許多人，這首歌也被譽為電影《長城》山寨版主題曲。黃明志說：「我從小就很喜歡模仿劉德華，很多人聽了都會笑。華仔的特色發音就是他的香港腔，還有他的咬字都是用平舌音，比較不會用捲舌，有一種很帥的感覺。」

落選後，黃明志不想浪費這首歌曲，他也自認模仿劉德華模仿得很像，歌詞和曲子非常用心製作，因此把歌曲放在網絡上，歌曲獲得很多人的流傳，這次特別製作MV視覺重新賦予這首歌生命，重新推出上架。被問到當初歌曲落選被王力宏的創作打敗的心情？黃明志笑言：「當下沒有心情不好，因爲這是良性的競爭，如果自己的作品沒有遲呈交的話，或許我的作品和王力宏都有競爭的可能性哦。而且最終主題曲是由王力宏演繹，那一定會選擇比較適合王力宏的歌曲。」

黃明志自認模仿劉德華很像。（圖／亞洲通文創提供）

新歌〈長城〉即將收錄在新專輯《亞洲通才》，黃明志想以這首歌向劉德華致敬。他表示自己從小喜歡聼華仔的歌長大，也很常模仿他唱歌，無論在電影還是樂壇都對黃明志有很大的影響，也點名未來想寫歌給劉德華，「如果有一天劉德華提出邀歌，我一定要先覺得自己很帥，整個晚上都要催眠自己，超級無敵的帥，我才能寫一首很帥的歌給他，所以催眠自己是我寫歌給他的秘訣。」

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(中時電子報)