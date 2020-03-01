士康集團日前宣布宣佈，已聘請中國工程院院士，也是著名的呼吸病學專家鍾南山擔任集團新冠肺炎防疫及復工總顧問。

富士康集團旗下裕展精密科技上月25日宣布，針對新冠肺炎防疫及安全復工複產，聘請鍾南山院士擔任集團新冠肺炎防疫及復工總顧問，鍾南山個人及團隊將會無償對富士康進行一系列顧問及指導。

富土康強調，富士康投資大陸32年來，目前擁有近百萬員工及三十餘個科技園區，做為全球科技製造龍頭，將善盡對員工的健康照護及企業安全復工雙贏目標。

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(中時電子報)