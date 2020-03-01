馬來西亞土著團結黨主席慕尤丁今天在國家元首前宣誓成為馬來西亞第8任首相，而土團名譽主席馬哈地與人民公正黨主席安華計劃提呈不信任動議，挑戰慕尤丁任首相合法性。

慕尤丁（Muhyiddin Yassin）今天在夫人陪同下抵達國家皇宮，於早上10時30分在國家元首蘇丹阿布都拉（Abdullah Ri'ayatuddin）面前宣誓成為第8任首相。

除了有聯邦大法官、政府首席秘書、下議院議長與全國總警長見證外，策劃這一波馬來西亞政爭的始作俑者、遭到人民公正黨開除的前經濟部長阿茲敏阿里（Mohamed Azmin bin Ali）也在場見證。

已加入土著團結黨的阿茲敏阿里在社群媒體祝賀慕尤丁，贊揚後者是一名極具權威、富有經驗和正直的領袖，除了表示新政府是根據聯邦憲法和國家原則成立之外，也感謝真主讓過去一週為了成立新政府而付出的努力得到回報，未來將致力於推動經濟復甦、確保共同繁榮、加強人民團結和進行體制改革的國家議程。

仍是土著團結黨名譽主席的馬哈地（Mahathir Mohamad）與人民公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）昨天召開記者會，表明已成功說服114個國會議員支持馬哈地出任首相，超過222個國會議席一半的簡單多數席，因此希望國家元首能推翻委任慕尤丁出任下一屆首相人選的決定。

慕尤丁已順利宣誓成為首相，馬哈地與安華今天分別對媒體表示，將可能在3月9日國會恢復召開後，提呈不信任動議，挑戰慕尤丁是否真的獲得一半以上的國會議員支持。

(中央社)