得知血庫存量偏低，不少民眾主動來捐血。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

疫情延燒導致血庫告急，嘉義市血庫目前已低於4天存量，庫存量嚴重不足，任職嘉義市東區公所的徐勝龍捐血超過1200次，今1日再度挽起袖子捐熱血，強調抗疫不能鬧血荒，呼籲民眾一起來捐血。

徐勝龍從1990年開始捐分離術捐血，捐血已近30年，他說捐血的初衷是因為覺得是有意義的，不僅可以助人，也可以檢視自己的健康，且只要大家有時間，伸出手就能辦到，「何樂不為？」，尤其現在疫情蔓延，更是要出來捐血。

徐勝龍表示，民眾可能會因為害怕染上新冠肺炎而不敢出門捐血，其實戴口罩就可保護自己也保護他人，而且捐血站的醫護人員更懂得防疫，無須害怕，加上捐血也可以注意到自己的健康，如血壓達正常值才能捐血，過高或過低就不宜，若每個人都能注意並維持健康狀況，就能增加對抗病毒的抵抗力。

嘉義捐血站表示，捐血站為了防疫，也都會加強消毒、量測體溫，目前從中港澳、日韓、新加坡等地回台的民眾，28天內都不得捐血

(中時 )