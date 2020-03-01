鼠年開紅盤以來，亞洲股市受到新冠狀肺炎疫情影響，表現疲弱，美股則是先創歷史新高回落，此時新冠狀肺炎竟然就在全球蔓延，道瓊指數在短短4天當中跌掉3000點，也使得台股再度跌破半年線支撐，回補了11365的跳空缺口，雖然下周要面臨11138前波低點考驗，但當市場上轉為極度悲觀之時，筆者要從幾個角度來分析台股在此是否有止穩機會。

首先、在道瓊指數大跌30000點過程當中，美元指數從99.9回檔到98.39，基本上美元指數走向跟股市相反，若觀察美元未來幾日不再往上突破99.9甚至往下回檔，那麼美股相當有機會在近期看到短線低點。

再者、國際黃金價格也在美股重挫當中，從1687回檔到1640附近，由於黃金是避險工具，也大致和股市走勢相反，只要黃金不再創新高甚至往低點回落，那麼也支持美股有機會止跌。

第三、若從道瓊周線來觀察，其實在2018/1和2018/9分別有兩個高點26916和26951，按照技術分析，這兩點壓力被突破之後，壓力變支撐，雖然目前道瓊在此位置之下，但觀察下周道瓊若能快速彈到26950之上，那麼台股就有機會轉危為安。

第四、強勢股補跌，開紅盤之後穩住大盤軍心反彈的在漲價族群(被動元件、矽晶圓和記憶體)，但按照過去歷史經驗，強勢股補跌才可能是股市見底的味道，2/26和2/27這三個族群紛紛重挫，已經出現強勢股最後補跌味道，似乎也暗示股市低點相當近了。

最後、VIX指數(恐慌指數)，週四(2/27)盤中VIX衝高到23.66，已經比2/3當天指數在11138時還高，也就是說下周11138有是有可能被跌破，但即使如此，也不須要太恐慌，因為周一(3/2)將是12197以來第34天轉折，而周二(3/3)是11138以來第21天轉折，台股相當有機會將在下周見到短線低點，配合VIX指數若能快速回落到20以下，那麼台股將會止穩，預計大盤應會先在月線11600以下打底整理。

由於2月份營收鐵定不好，因此3/10公布營收前不會有好消息，但可觀察美國和大陸等比較不受新冠肺炎影響的產業，如5G、伺服器、半導體等相關個股作布局，根據過去10年台股的3月份行情有8年上漲，若疫情和緩，那麼台股3月份月線有機會挑戰收紅。

選股方向：指標股台積電，大陸營收占比低，蘋果若提前拉貨有助於Q2營收率先走揚。5G股包含投信買超如聯茂、雙鴻、晶焱、泰碩、台虹等

※小編提醒：本文非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

（本文作者為中華財經台分析師張嘉軒）

(中時電子報)