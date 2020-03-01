周姓PTT鄉民去年12月在PTT爆卦PO出「愛河毀了」為題的文章，表示愛河整個變成黑色的「南台灣黑龍江」，引發熱議。警方認為，周男散佈假訊息，依違反社維法送辦。法官認為周男未經查證，引用錯誤照片不實抨擊愛河現況，讓民眾誤認知高雄市政府因市長韓國瑜請假，怠於管理整治愛河而引發恐慌，裁罰6000元。

去年12月15日晚間，PTT鄉民seigzion (吉翁之魂)在PTT爆卦貼文「愛河毀了」為題的文章，貼出愛河又黑又髒的照片，表示愛河整個變成黑色的「南台灣黑龍江」，「從可以跳下去游泳的愛河，變成整條都是黑色的南台灣黑龍江」，「以後要看黑龍江就不用出國，只要搭高鐵去高雄就可以看到了」。

文章一出，底下留言一片罵聲，但鄉民FastGunMan搜出該照片是去年5月份板上的舊圖。5月貼文的作者soyud12，其實是idcc／slow集團旗下的帳號，也就是卡神的網軍之一，該帳號已在8月1日被站方公告砍除。

翌日韓國瑜在臉書PO文澄清該不實謠言，是以去年五月豪雨後的照片移花接木，誣賴市府團隊的努力，也貼出當天拍下的愛河照片澄清謠言。

事後，北市警方約詢PO文的周男到案，周辯稱他是在臉書「打馬悍將粉絲團」的留言區看到該照片，信以為真轉貼PTT八卦板，他因此遭PTT版主停權，事後他曾上該粉絲團找該照片，但已被移除。事後有名嘴也針對愛河汙染一事，發言抨擊並拍攝愛河之心的現況供大家評論，他沒有散佈謠言，只是單純轉貼發文。

但法官認為，周未經合理查證，引用錯誤照片不實抨擊愛河現況，足使民眾錯誤認知高雄市政府因市長請假，怠於管理整治愛河而引發恐慌，構成社維法散布謠言，裁罰6000元。

(中時 )