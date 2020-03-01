中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）29日宣布新增5個新冠肺炎確診個案，其中4人是案34的醫院接觸者。（姚志平攝）

昨天國內爆發第一起院內感染，新增的5例新冠肺炎確診個案中，有4例是北部50多歲婦在確診前發生於醫院的接觸者，1清潔工與3護理師中鏢。中央流行疫情指揮中心為因應「新冠肺炎疫情」，於今日14:00召開記者會，說明疫情及防疫作為等。《中時電子報》為您全程現場直播。

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