直播》憂院內感染擴大 指揮中心14：00召開記者會 13:532020/03/01 中時電子報 中時、 鄭郁蓁 、中時電子報、 莊楚雯 、 尉遲佩玉 、 徐秀娥 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 【現場直播】中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.03.01 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）29日宣布新增5個新冠肺炎確診個案，其中4人是案34的醫院接觸者。（姚志平攝） 昨天國內爆發第一起院內感染，新增的5例新冠肺炎確診個案中，有4例是北部50多歲婦在確診前發生於醫院的接觸者，1清潔工與3護理師中鏢。中央流行疫情指揮中心為因應「新冠肺炎疫情」，於今日14:00召開記者會，說明疫情及防疫作為等。《中時電子報》為您全程現場直播。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時電子報) #院內感染 #記者會 #林口長庚 #林口長庚肺炎 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 爆院內感染 陳時中呼籲：沒必要不要探病 14:392020/02/29 生活 院內感染不公布醫院 網友震驚：扯！ 15:142020/02/29 政治 防院內感染 台中市大型醫院祭探病限制 20:332020/02/29 生活 3護1清潔工中鏢 台首爆院內感染 01:102020/03/01 生活新聞 院內感染 表示超級傳播者來了 01:102020/03/01 生活新聞 手部清潔 被視為院內感染破口 01:102020/03/01 生活新聞 造成院內感染的元凶 04:102020/03/01 時論廣場 新冠肺炎出現「院內感染」 陳時中：沒事不要去醫院！ 10:022020/03/01 生活 台灣爆院內感染 專家憂SARS洗衣工連環死重演 09:362020/03/01 生活 新冠肺炎院內感染 醫師：若政府承認社區感染可提早診斷 12:032020/03/01 政治 生活熱門新聞 除了防疫用品 好市多這5大商品近期賣翻了 - 時事 首起院內感染 三總主任坦言：早在「這時」已入侵照護體系 - 生活 13億人只有3確診 印度驚人數字就靠「這一招」 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 多少人染病卻沒發燒？鍾南山曝：數字驚人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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