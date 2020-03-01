10時49分於國1北向349.2公里發生2小客車追撞占用內車道回堵約3公里。（高公局提供）

今天是連假收假日，國道1號北上路段分別於上午10時43分及49分，在北斗及岡山路段發生2起小客車追撞事故，導致車輛回堵嚴重；高公局也公布國1彰化、台中、新竹，國3南投、桃園，國5北向宜蘭至坪林等6處，下午會出現車流。

高公局表示，昨天全日交通量為107.8百萬車公里，為年平均平日的1.2倍；今天0-5時平均交通量為5.4百萬車公里，為年平均平日3.7百萬車公里的1.5倍；截至上午11時，國道全線交通量為27.2百萬車公里，預估本日交通量為112百萬車公里，在預期流量範圍內。

高公局表示，上午除國5頭城至坪林於9時後出現北向車潮，造成車速較低外，其餘路況大致正常。研判下午國1彰化、台中、新竹路段；國3南投、桃園路段；國5北向宜蘭-坪林將會出現壅塞情形，其中國5蘇澳至頭城北向入口於14-21時實施高乘載管制，請用路人多加留意。

另外，國1北向220公里處，於上午10時43分傳出2小客車追撞事故，占用內車道，回堵1公里；10時49分，又於國1北向349.2公里發生2小客車追撞占用內車道，回堵約3公里，兩場事故均導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。

(中時 )